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وصول أمين عام حزب الكتائب اللبنانية سيرج داغر والسيد مجيد العيلة عضو المكتب السياسي ورئيس إقليم طرابلس عزيز ذوق إلى إقليم طرابلس للاطلاع على أوضاع المكتب بعد تعرضه للاعتداء واحراقه

Lebanon 24
22-05-2021 | 05:16
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