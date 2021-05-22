وصول أمين عام حزب الكتائب اللبنانية سيرج داغر والسيد مجيد العيلة عضو المكتب السياسي ورئيس إقليم طرابلس عزيز ذوق إلى إقليم طرابلس للاطلاع على أوضاع المكتب بعد تعرضه للاعتداء واحراقه

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