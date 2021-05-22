رئيس مجلس النواب نبيه بري يوجه كلمة إلى اللبنانيين بمناسبة ‎عيد المقاومةوالتحرير يوم الاثنين المقبل الساعة ١٢ ظهراً وستُنقل مباشرة على الهواء

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