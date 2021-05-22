رعد من مجلس النواب: معروفة هي الدوافع التي حفزت رئيس الجمهورية لتوجيه رسالته كما العوائق التي تعطل تأليف الحكومة واتجاهات الضغوط الاقليمية الدولية الايجابية والسلبية

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