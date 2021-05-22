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رعد: تأخير الحكومة فيه تفويت وهدر لمصالح الوطن في اكثر من اتجاه والاتفاق هو المدخل الحصري لتشكيل الحكومة وهو فعل مسؤولية وطنية ويتيح للحكومة ان تنجز ولموقفها ان يكون أقوى

Lebanon 24
22-05-2021 | 07:13
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