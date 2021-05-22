رعد: تأخير الحكومة فيه تفويت وهدر لمصالح الوطن في اكثر من اتجاه والاتفاق هو المدخل الحصري لتشكيل الحكومة وهو فعل مسؤولية وطنية ويتيح للحكومة ان تنجز ولموقفها ان يكون أقوى

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