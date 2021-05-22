أخبار عاجلة

جميل السيد: نحن لسنا أمام أزمة تشكيل حكومة بل نحن أما أزمة نظام وثورة إجتماعية وثبت لنا كمجلس إدارة بلد أننا فاشلون

Lebanon 24
22-05-2021 | 07:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
جميل السيد: نحن لسنا أمام أزمة تشكيل حكومة بل نحن أما أزمة نظام وثورة إجتماعية وثبت لنا كمجلس إدارة بلد أننا فاشلون
lebanon 24
22/05/2021 16:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: نحن في "حزب الله" لسنا في وارد اللجوء إلى السلاح لحل أزمة تشكيل الحكومة أو حل الأزمة الاقتصادية وغيرها
lebanon 24
22/05/2021 16:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد رعد: في الأزمات ليس متاحاً أن يحصل كل طرف على كل ما يريد او ان يتنازل شخصٌ عن كل ما يريد والمطلوب ان نحدد الأوليات للتوصل إلى تشكيل حكومة لفترة زمنية تمكنها من حل الأزمة وتنظيم الإنتخابات النيابية المقبلة
lebanon 24
22/05/2021 16:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة لسكاي نيوز عربية: يجب على الرئيس ميشال عون حل أزمة تشكيل الحكومة
lebanon 24
22/05/2021 16:36:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:19 | 2021-05-22
09:17 | 2021-05-22
09:14 | 2021-05-22
09:05 | 2021-05-22
08:48 | 2021-05-22
08:47 | 2021-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website