أبو الحسن: كم كنا بحاجة لنتحاور حول افضل السبل لإنقاذ ما تبقى من دولة لم يبقَ منها سوى هيكل مهترئ ومتاريس سياسية وجدران طائفية فيما أصبح المواطن المظلوم هو الضحية

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