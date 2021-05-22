أبو الحسن: هذا يتطلب تسويةً وفق صيغة ممكنة ومقبولة وان قاعدة ال ٢٤ وزيراً هي برأينا الصيغة الأفضل والأكثر توازناً اليوم ومن دون ثلث

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