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أبو الحسن: أمامنا جميعاً اليوم مسؤولية تاريخية فلنتحملها بشجاعة فلنعتمد على انفسنا ونكسر هذا الجمود ولنخرج من حالة المراوحة القاتلة التي تقودنا يوماً بعد يوم الى التخبط والغرق والهلاك

Lebanon 24
22-05-2021 | 07:28
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وليد جنبلاط لـmtv: غياب الحكومة وعدم الوصول الى معالجات جدية هي التي تتحمل مسؤولية ما وصلنا إليه اليوم ولكن هذه الازمة هي نتيجة عقود من "الازدهار" مبنية على الاقتصاد الحر والفساد وعدم الاهتمام بالاقتصاد الانتاجي
lebanon 24
22/05/2021 16:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: الحقيقة التي تعرفونها جميعاً، أنني قمت بكل ما يجب، وأكثر، وتحملت ما لا يحتمل، للوصول إلى حكومة تبدأ بمكافحة الانهيار
lebanon 24
22/05/2021 16:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أبو الحسن: هذا يتطلب تسويةً وفق صيغة ممكنة ومقبولة وان قاعدة ال ٢٤ وزيراً هي برأينا الصيغة الأفضل والأكثر توازناً اليوم ومن دون ثلث
lebanon 24
22/05/2021 16:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الهلال الأحمر الفلسطيني: 97 إصابة في المواجهات التي اندلعت اليوم في الضفة الغربية والقدس المحتلة
lebanon 24
22/05/2021 16:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
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