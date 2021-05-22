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أسامة سعد من مجلس النواب: أدرك موازين القوى ومع ذلك نتطلع إلى مسار انقاذي انتقالي ويؤسس لواقع سياسي جديد

Lebanon 24
22-05-2021 | 07:32
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النائب أسامة سعد: القضية سياسيّة قبل أن تكون دستوريّة أو أيّ شيء آخر وسقوط التفاهمات وخصوصاً التفاهم الرئاسي لا يعني قبول سقوط الدولة وتدفيع الناس أثماناً باهظة وأدعو لحلّ وطني سلمي وآمن وأتطلع إلى مسار إنقاذي يُشرف عليه المجلس يؤسّس لواقع سياسي جديد
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