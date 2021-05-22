جورج عدوان من مجلس النواب: نجتمع في المجلس النيابي وكأننا نعيش في عالم آخر غير متصل بالواقع إذ إن الشعب يعاني والسؤال هو هل بإمكاننا العودة إلى الواقع؟

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