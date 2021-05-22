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طوني فرنجيّة من مجلس النواب: أمام الجو المشحون في البلد والتشنجات ندعو الجميع للوقوف وقفة وجدان والإصغاء إلى الضمير الوطني والابتعاد عن المناوشات السياسية التي تزيد الأمور تعقيداً

Lebanon 24
22-05-2021 | 07:45
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