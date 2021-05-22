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جبران باسيل: كلمتي هدفها تشكيل حكومة برئاسة الحريري وأيّ تفسير آخر لكلامي هو خارج سياقه وإفتراء

Lebanon 24
22-05-2021 | 07:49
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الحريري من الفاتيكان: عرقلة تشكيل الحكومة تتعلق بمشاكل خارجية لدى جبران باسيل وحلفائه
lebanon 24
22/05/2021 16:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: أعتقد أن هناك مشاكل خارجية تتعلّق بـ"جبران وحلفائه" تؤخر تشكيل الحكومة واللبنانيون يعلمون من يعطّل
lebanon 24
22/05/2021 16:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: نحضّ الحريري على تشكيل حكومة وليس لسحب التكليف منه
lebanon 24
22/05/2021 16:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
جبران باسيل: بمجرد أن يكون رئيس الجمهورية لديه توقيع على تشكيل الحكومة فهذا يعني أنه يجب ان يكون موافق على كل تفصيل فيها
lebanon 24
22/05/2021 16:38:44 Lebanon 24 Lebanon 24
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