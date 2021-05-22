باسيل: الوضع كارثي ولا يسمح أن نعتمد أمورا غير مألوفة مع النظام مثل أن نقول إن رئيس الحكومة يسمي الوزراء عن الكل أو أن نقول إن رئيس الحكومة يؤلف ورئيس الجمهورية فقط أما يوافق أو لا يوافق

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