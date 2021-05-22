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باسيل: عندما طالبنا بالثلث المعطل طالبنا به "على راس السطح" واليوم نحن لا نتمسك بالثلث المعطل ولا بأي وزارة

Lebanon 24
22-05-2021 | 15:04
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22/05/2021 16:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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22/05/2021 16:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب الإعلام في الرئاسة: ما بثته "الجديد" في نشرتها عن صيغة عرضت على الرئيس عون لتأليف الحكومة الجديدة قوبلت بالرفض والتمسك بالثلث المعطل هي اخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، اذ لم تعرض على الرئيس اي صيغة حكومية جديدة
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22/05/2021 16:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: لا تستطيع أن تقول أن أحدًا يريد الثلث المعطل وهو يقول علناً أنه لا يريده
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22/05/2021 16:39:54 Lebanon 24 Lebanon 24
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