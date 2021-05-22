أخبار عاجلة

باسيل: عندما يقدم الرئيس المكلف لائحة مفصلة نتمكن من التوجه الجدي نحو التأليف

Lebanon 24
22-05-2021 | 08:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مستشار الحريري حسين الوجه عبر "تويتر": جبران باسيل صاحب الصلابة والمرونة والانتاج قرر يرد على قناة الجديد ولكن غزارة الانتاج لدى جبران باسيل طالت الرئيس المكلف والصلابة لم تحمل اي جديد
lebanon 24
22/05/2021 16:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل من مجلس النواب: الأولية من كلمتي حث الرئيس المكلف على التشكيل وليس إلى سحب التكليف منه، ورئيس الجمهورية وحده لا يستطيع حل الازمة بل مجلس النواب مجتمعا"
lebanon 24
22/05/2021 16:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون وجه رسالة الى مجلس النواب: الرئيس المكلف لا يزال يأسر التأليف
lebanon 24
22/05/2021 16:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة يائير لابيد يقول إن نتنياهو قاد إسرائيل للفوضى
lebanon 24
22/05/2021 16:40:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:19 | 2021-05-22
09:17 | 2021-05-22
09:14 | 2021-05-22
09:05 | 2021-05-22
08:48 | 2021-05-22
08:47 | 2021-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website