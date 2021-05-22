باسيل: نحن لن نعرقل تشكيل الحكومة حتى إن لم نكن موافقين عليها "وما بعرف شو فينا نساوي أكتر من هيك" والمشكلة اليوم ان نقنع شخصاً بالقيام بمهمة كُلِّف بها

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