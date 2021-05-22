باسيل: نريد أن ندعم الحكومة في كلّ خطوة إصلاحيّة ومن مصلحتنا أن تنجح وكيف يمكن إقناع شخص مكلّف بمهمّة معيّنة أن يقوم بها في حال لم يرغب هو بذلك؟ الدستور لا يضع مهل

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