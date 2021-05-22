الحريري: لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس ولا كما يريدها اي فريق سياسي بعينه لن اشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم

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