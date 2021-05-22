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الحريري: لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس ولا كما يريدها اي فريق سياسي بعينه لن اشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم

Lebanon 24
22-05-2021 | 08:25
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طوال 7 اشهر، نضع الرئيس المكلف امام معادلة مستحيلة: إما أن تشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية السياسي، منتحلا ارادة فخامته وزاعما ان لا مطلب له، وإما لا حكومة.
lebanon 24
22/05/2021 22:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: عون يمتلك تجربة في التعطيل ولن أشكل حكومة كما يريدها فريقه
lebanon 24
22/05/2021 22:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
جبران باسيل: لا نستطيع أن نضع الأسماء قبل أن نعرف من هو مرجعه وإلى أي طائفة او أي فريق سياسي تابع "لإن هيك نظام بلدنا" ومن حق الرئيس الطبيعي أن يعرف من طرح كل إسم في الحكومة كي لا نصل إلى حكومة تصريف أعمال جديدة
lebanon 24
22/05/2021 22:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: دعوتي الصادقة إلى فخامة رئيس الجمهورية وفريقه السياسي أن يكفوا في هذه السنة الأخيرة المتبقية من عهده عن محاربة طواحين الهواء، والخروج من الازقة الضيقة التي علقوا فيها طوال خمسة اعوام، فأوصلتنا وأوصلتهم إلى هنا
lebanon 24
22/05/2021 22:52:40 Lebanon 24 Lebanon 24
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