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الحريري: الحقيقة التي تعرفونها جميعاً، أنني قمت بكل ما يجب، وأكثر، وتحملت ما لا يحتمل، للوصول إلى حكومة تبدأ بمكافحة الانهيار

Lebanon 24
22-05-2021 | 14:31
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الحريري: ألتزم بأنني لن اكل ولن امل وسأواصل العمل على استقطاب الدعم، لمكافحة الانهيار وفتح بارقة امل امام بلدنا وأهلنا الطيبين في كل ارجائه وفي المغتربات
lebanon 24
22/05/2021 22:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: ما على فخامة الرئيس إلا الافراج عن التشكيلة لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي فإذا فشلت في نيل الثقة يكون قد تحقق له ما يريد وتخلص من رئيس الحكومة وأعطى البرلمان الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة
lebanon 24
22/05/2021 22:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: لن اشكل إلا حكومة اختصاصيين غير حزبيين، والتي باتت تشكل شرطا مسبقا لأي دعم خارجي، والمفصلة في خارطة الطريق التي باتت معروفة باسم المبادرة الفرنسية
lebanon 24
22/05/2021 22:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: لن أشكل الحكومة كما يريدها فريق فخامة الرئيس ولا كما يريدها اي فريق سياسي بعينه لن اشكل الحكومة إلا كما يريدها وقف الانهيار ومنع الارتطام الكبير الذي يتهدد اللبنانيين في أكلهم وصحتهم وحياتهم ودولتهم
lebanon 24
22/05/2021 22:53:19 Lebanon 24 Lebanon 24
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