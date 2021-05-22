الحريري: نحن أمام رسالة يوجهها فخامة الرئيس للمجلس النيابي وفي ذلك بارقة أمل بأن فخامته يعترف بالمجلس النيابي لندعوه إلى الاعتراف بأن المجلس النيابي انتخب رئيسا للجمهورية وأن المجلس النيابي أيضًا سمى رئيسًا للحكومة

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