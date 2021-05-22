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الحريري: نحن أمام رسالة يوجهها فخامة الرئيس للمجلس النيابي وفي ذلك بارقة أمل بأن فخامته يعترف بالمجلس النيابي لندعوه إلى الاعتراف بأن المجلس النيابي انتخب رئيسا للجمهورية وأن المجلس النيابي أيضًا سمى رئيسًا للحكومة

Lebanon 24
22-05-2021 | 08:34
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الحريري: ما على فخامة الرئيس إلا الافراج عن التشكيلة لتذهب الحكومة إلى المجلس النيابي فإذا فشلت في نيل الثقة يكون قد تحقق له ما يريد وتخلص من رئيس الحكومة وأعطى البرلمان الفرصة الوحيدة التي يتيحها الدستور لإلغاء مفاعيل تسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة
lebanon 24
22/05/2021 22:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: نحن أمام رئيس جمهورية يستخدم حقه الدستوري بمخاطبة المجلس النيابي للاعلان عن نيته مواصلة تعطيل الدستور، وتعطيل ارادة المجلس الدستورية، عبر تعطيل تشكيل الحكومة، لالغاء مفاعيل اختيار المجلس النيابي لشخصي رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة
lebanon 24
22/05/2021 22:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: نحن أمام رئيس للجمهورية أجل الاستشارات النيابية الملزمة على أمل أن يمنع النواب من تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة. وعندما لم يعد في يده حيلة، خاطب النواب مباشرة على الهواء، قبل الاستشارات الملزمة بيوم واحد، وناشدهم الا يسموا سعد الحريري
lebanon 24
22/05/2021 22:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: علّ هذا الاعتراف يشكل حافزاً لفخامة الرئيس بأن يتفادى الاخلال بواجبه الدستوري عبر الافراج عن دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة في هذا المجلس الكريم والقابعة في ادراج فخامته منذ أكثر من شهرين
lebanon 24
22/05/2021 22:53:31 Lebanon 24 Lebanon 24
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