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الحريري: لن أستجيب للعنعنات الطائفية، ولست مستعدا لأكون شريكا في اي اخلال في التوازن الدستوري ولا في الاتزان الوطني، ولن اسهم في تسهيل المشاريع العدمية

Lebanon 24
22-05-2021 | 08:43
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الحريري: علّ هذا الاعتراف يشكل حافزاً لفخامة الرئيس بأن يتفادى الاخلال بواجبه الدستوري عبر الافراج عن دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية لملء المقاعد الشاغرة في هذا المجلس الكريم والقابعة في ادراج فخامته منذ أكثر من شهرين
lebanon 24
22/05/2021 22:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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22/05/2021 22:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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22/05/2021 22:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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22/05/2021 22:54:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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