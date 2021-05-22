الحريري: ألتزم بأنني لن اكل ولن امل وسأواصل العمل على استقطاب الدعم، لمكافحة الانهيار وفتح بارقة امل امام بلدنا وأهلنا الطيبين في كل ارجائه وفي المغتربات

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