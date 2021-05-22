الحريري: دعوتي الصادقة إلى فخامة رئيس الجمهورية وفريقه السياسي أن يكفوا في هذه السنة الأخيرة المتبقية من عهده عن محاربة طواحين الهواء، والخروج من الازقة الضيقة التي علقوا فيها طوال خمسة اعوام، فأوصلتنا وأوصلتهم إلى هنا

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