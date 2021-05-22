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الحريري: دعوتي الصادقة إلى فخامة رئيس الجمهورية وفريقه السياسي أن يكفوا في هذه السنة الأخيرة المتبقية من عهده عن محاربة طواحين الهواء، والخروج من الازقة الضيقة التي علقوا فيها طوال خمسة اعوام، فأوصلتنا وأوصلتهم إلى هنا

Lebanon 24
22-05-2021 | 08:46
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طوال 7 اشهر، نضع الرئيس المكلف امام معادلة مستحيلة: إما أن تشكل الحكومة كما يريدها فريق رئيس الجمهورية السياسي، منتحلا ارادة فخامته وزاعما ان لا مطلب له، وإما لا حكومة.
lebanon 24
22/05/2021 22:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري: بمناسبة الحديث عن حقوق الطوائف والميثاقية، لم اجد فخامة الرئيس ميشال عون منزعجًا من تكليف رئيس للحكومة الأخيرة، باصوات قلة فقط من الزملاء السنة، ثم بتشكيلها بثقتهم وحدهم، علما انه في المقابل لم يجد اي مانع في ان يسمي رئيسها وزراء مسيحيين
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22/05/2021 22:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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22/05/2021 22:54:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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