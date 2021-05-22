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أردوغان: واثق من أننا سنتلقى أنباء سارة عن أنشطة التنقيب شرق البحر المتوسط على غرار ما جرى في البحر الأسود

Lebanon 24
22-05-2021 | 09:14
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