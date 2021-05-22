مي خريش عبر "تويتر": كلمة بتعمّر وكلمة بتدمّر هيدا بكل بساطة الفرق بين كلمة باسيل وكلمة الحريري شتّان ما بين الحرّ الصادق وبين المكبّل الانفعالي

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