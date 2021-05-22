أخبار عاجلة

قوى الامن: تدابير سير بمناسبة سباق الرّكض للسيّدات في بيروت

Lebanon 24
22-05-2021 | 10:13
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
بعد دخول مناصرين للقاضية عون إلى باحة شركة "مكتف"... تدابير لقوى الامن
lebanon 24
22/05/2021 22:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
السباق العالمي لنصف الماراتون والماراتون لمرفأ بيروت
lebanon 24
22/05/2021 22:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تم فتح الطريق من المرفأ باتجاه بيروت بعد انتهاء سباق الماراثون وحركة المرور طبيعية في المحلة
lebanon 24
22/05/2021 22:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: تدابير سير ومنع مرور قبل ظهر اليوم من المرفأ وصولاً إلى المنارة بسبب سباق ماراثون من الساعة 7:00 حتى الساعة 11:00
lebanon 24
22/05/2021 22:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:35 | 2021-05-22
14:59 | 2021-05-22
14:51 | 2021-05-22
14:41 | 2021-05-22
14:38 | 2021-05-22
14:26 | 2021-05-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website