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وزير خارجية إسرائيل: شكرت نظيري المصري هاتفيا على دور القاهرة في حفظ الاستقرار في المنطقة

Lebanon 24
22-05-2021 | 13:49
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