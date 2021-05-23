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وزير الدفاع الإسرائيلي: ندعو لإيجاد طرق تمنع وصول مواد إعادة الإعمار لحركة حماس

Lebanon 24
23-05-2021 | 13:25
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