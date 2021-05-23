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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الأميركي: يجب على إيران الضغط على الحوثيين للانخراط بجهود الحل السياسي وإنهاء الحرب
Lebanon 24
23-05-2021
|
13:36
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