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مصادر مصرية لـ"الشرق": القاهرة تؤكد على وجوب أن تشرف السلطة الفلسطينية على إعادة الاعمار لأنها الممثل الشرعي

Lebanon 24
23-05-2021 | 14:13
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