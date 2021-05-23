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ياسين جابر: المشكلة على تسمية وزيرين إذاً فاليسمي رئيس الحكومة 50 إسماً وليختار من بينهم رئيس الجمهورية إسمين (الجديد)

Lebanon 24
23-05-2021 | 14:38
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