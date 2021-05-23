أخبار عاجلة

نجم: البنك الدولي والاتحاد الاوروبي أكّدا على صوابية خطة الحكومة ولكن تمت مواجهتها من قبل المصارف ومصرف لبنان

Lebanon 24
23-05-2021 | 16:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
لجنة المال بدأت جلستها برئاسة كنعان وعلى جدول اعمالها 4 مشاريع قوانين تعنى باتفاقيات مع البنك الاوروبي والبنك الدولي للانشاء والتعمير ومساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الازمة الاقتصادية والتعاون الاقتصادي والفني بين لبنان والصين
lebanon 24
26/05/2021 05:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسر اللبنانية الأكثر فقراً تنتظر المساعدة.. ما مصير قرض البنك الدولي؟
lebanon 24
26/05/2021 05:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: الحكومة لازمة ولكنّها غير كافية اذا لم تتمتّع بالقرار والإرادة والقدرة على الإصلاح وهذا شأن لبناني وروسيا لا تتدخل بالشؤون الداخلية
lebanon 24
26/05/2021 05:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري من الفاتيكان: البابا فرنسيس يرغب بزيارة لبنان ولكن بعد تشكيل الحكومة وهذه رسالة لضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة والبابا ينظر إلى لبنان كرسالة اعتدال
lebanon 24
26/05/2021 05:17:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:47 | 2021-05-25
19:19 | 2021-05-25
19:13 | 2021-05-25
18:38 | 2021-05-25
18:21 | 2021-05-25
18:14 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website