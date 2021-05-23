أخبار عاجلة

المغرب‬⁩ يدعو ⁧‫إسبانيا‬⁩ إلى تجنّب تصعيد الأزمة بين البلدين

Lebanon 24
23-05-2021 | 18:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية المغرب: إسبانيا لم تتشاور مع الاتحاد الأوروبي قبل أن تستقبل زعيم البوليساريو
lebanon 24
26/05/2021 05:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المغربية تحث إسبانيا على فتح تحقيق في ملابسات وصول زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إليها
lebanon 24
26/05/2021 05:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إسبانيا تعيد 6500 مهاجر إلى المغرب
lebanon 24
26/05/2021 05:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
خافيير سولانا: يجب إصلاح العلاقات بين المغرب وإسبانيا
lebanon 24
26/05/2021 05:18:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:47 | 2021-05-25
19:19 | 2021-05-25
19:13 | 2021-05-25
18:38 | 2021-05-25
18:21 | 2021-05-25
18:14 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website