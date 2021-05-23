بلينكن: ⁧‫واشنطن‬⁩ تفرض قيودًا على التأشيرات التي تمنح للمسؤولين الحكوميين الإثيوبيين و الإريتريين الحاليين أو السابقين الذين يعتبرون مسؤولين عن أزمة إقليم تيغراي

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