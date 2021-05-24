قائد الجيش بأمر اليوم لمناسبة "المقاومة والتحرير": التحرير لن يكتمل إلا باستعادة ما تبقى من الأرض ولا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر

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