قائد الجيش: تبقى بوصلتنا موجّهة نحو العدو الإسرائيلي ومخطّطاته الدموية التوسعية وما نشهده من أحداث في فلسطين المحتلة يؤكّد عدوانيّة هذا الكيان وعنصريّته

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