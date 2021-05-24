برّي: مشكلتنا الحكومية داخلية وشخصية والمدخل الإلزامي للإنقاذ أن يبادر المعنيون لإزالة العوائق الشخصية التي تحول دون تشكيل حكومة وطنية من ذوي الاختصاص وبدون أثلاث معطّلة

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