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الرئيس عون التقى أعضاء الوفد الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية وعرض معهم تطورات عملية التفاوض

Lebanon 24
24-05-2021 | 05:45
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