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"الجزيرة" عن مصادر إسرائيلية: إطلاق النار على شاب فلسطيني بذريعة محاولة تنفيذ عملية طعن قرب حي الشيخ جراح في القدس

Lebanon 24
24-05-2021 | 06:30
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