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الخارجية الأميركية: بلينكن سيزور القدس ورام الله والقاهرة وعمان في الفترة من 24 إلى 27 أيار

Lebanon 24
24-05-2021 | 07:02
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