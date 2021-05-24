أخبار عاجلة

حريق في مجمع بتروكيماويات في "كنغان" في محافظة بوشهر الإيرانية

Lebanon 24
24-05-2021 | 12:03
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حريق واسع تم احتواؤه عند مدخل مدينة بوشهر الإيرانية والنيران اشتعلت في منطقة بحرية تابعة للجيش الإيراني (وكالة فارس الإيرانية)
lebanon 24
26/05/2021 05:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق في مجمع "هاي ستي" التجاري في محافظة كركوك شمال العراق (الشرق)
lebanon 24
26/05/2021 05:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع حريق في مجمع المسجد الأقصى في القدس وقناة تلفزيونية إسرائيلية تقول إنه حريق في شجرة (رويترز)
lebanon 24
26/05/2021 05:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير في منطقة قريبة من مفاعل بوشهر الإيراني (فيديو)
lebanon 24
26/05/2021 05:29:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:47 | 2021-05-25
19:19 | 2021-05-25
19:13 | 2021-05-25
18:38 | 2021-05-25
18:21 | 2021-05-25
18:14 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website