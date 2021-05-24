سليمان فرنجية: على الرئيسين عون والحريري أن يجلسا مع بعضهما لساعات وليس لعشر دقائق كل ثلاثة أشهر. بإمكانهما حينها وبحضور الرئيس برّي التوصل الى حل (النهار)

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