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سليمان فرنجية: على الرئيسين عون والحريري أن يجلسا مع بعضهما لساعات وليس لعشر دقائق كل ثلاثة أشهر. بإمكانهما حينها وبحضور الرئيس برّي التوصل الى حل (النهار)

Lebanon 24
24-05-2021 | 12:11
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