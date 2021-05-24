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رئيس الأركان الإسرائيلي يوجه تعليمات للجيش بأن يكون مستعداً للرد على أي تدهور امني واسع من غـزة

Lebanon 24
24-05-2021 | 14:07
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