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الرئاسة المصرية: بايدن والسيسي بحثا دعم تثبيت وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
24-05-2021 | 14:53
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