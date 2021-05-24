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أخبار عاجلة
السفارة الأميركية في مالي: ندعو مواطنينا لتوخي الحذر بعد رصد نشاط عسكري كبير
Lebanon 24
24-05-2021
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15:10
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