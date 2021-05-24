أخبار عاجلة

مبعوث أميركا إلى ليبيا: واشنطن والقاهرة لديهما مصالح مشتركة في استقرار الأوضاع في ليبيا

Lebanon 24
24-05-2021 | 15:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأممي إلى ليبيا: سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا يجب أن يبدأ لتحقيق الاستقرار
lebanon 24
26/05/2021 05:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: اتفاق فرنسي إيطالي على التعاون من أجل استقرار ليبيا وإدارة أزمة المهاجرين
lebanon 24
26/05/2021 05:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى ليبيا: أطراف ليبية تلجأ لتعطيل الانتخابات لأنها لا تخدمها
lebanon 24
26/05/2021 05:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية القطرية: قطر ستكون دائما داعمة لكل جهود دعم الاستقرار في ليبيا
lebanon 24
26/05/2021 05:34:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:47 | 2021-05-25
19:19 | 2021-05-25
19:13 | 2021-05-25
18:38 | 2021-05-25
18:21 | 2021-05-25
18:14 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website