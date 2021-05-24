أخبار عاجلة

‏حريق داخل سيارة مركونة في الروضة المتن و قد اقتصرت الاضرار على الماديات

Lebanon 24
24-05-2021 | 19:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
حريق في مستودع لمواد البناء بعين الريحانة كسروان والاضرار اقتصرت على الماديات (الوطنية للاعلام)
lebanon 24
26/05/2021 05:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
انزلاق سيارة على طريق عام بخعون الضنية واصطدامها بعامود للإنارة جانب الطريق واقتصرت الاضرار على الماديات
lebanon 24
26/05/2021 05:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع حريق داخل سيارة تحت جسر البحصاص - طرابلس
lebanon 24
26/05/2021 05:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
في المتن.. حريق هائل داخل شقة امتد الى 3 سيارات
lebanon 24
26/05/2021 05:37:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:47 | 2021-05-25
19:19 | 2021-05-25
19:13 | 2021-05-25
18:38 | 2021-05-25
18:21 | 2021-05-25
18:14 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website