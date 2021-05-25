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الخارجية الإثيوبية: نتوقع استئناف المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة قريبا والملء الثاني للسد سيكون في موعده المقرر

Lebanon 24
25-05-2021 | 05:49
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