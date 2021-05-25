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أخبار عاجلة
موديرنا تعلن أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بالنسبة للأطفال ما بين 12 و 17 عاما
Lebanon 24
25-05-2021
|
08:22
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