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مصادر السراي الحكومي لـ"الجديد" : حكومة دياب تؤكد أنه لن يكون هناك ترشيد او رفع للدعم عن المواد الأساسية من دون إقرار البطاقة التمويلية للشعب

Lebanon 24
25-05-2021 | 10:45
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